SAN CATALDO. Domenica 8 settembre si celebra il ricordo della Natività della Beata Vergine Maria. Prima del 9 maggio 1739, la Chiesa Madre era intitolata alla Natività di Maria. 280 anni fa (il 9 maggio del 1739), fu solennemente consacrata dal Vescovo Pietro Galletti e intitolata all’Immacolata Concezione. In questo speciale anno, la Chiesa Madre farà solenne memoria della nascita della Santa Madre di Dio, preparandosi alla festa con il triduo nei giorni 5, 6 e 7 settembre. Domenica 8 settembre, invece, c’è la festa vera e propria. Alle 17,30 c’è la Preghiera del Santo Rosario, mentre alle 18 la messa presieduta da don Aldo Amico, cancelliere vescovile. Prevista anche la benedizione dei bambini e delle mamme in attesa. Infine alle 19 è prevista una processione festosa in Piazza Madrice.