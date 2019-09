SAN CATALDO. Ricorre oggi il 60° anniversario della morte di S.E. Mons. Alberto Vassallo di Torregrossa, Nunzio apostolico in Baviera. L’Arcivescovo Alberto è nato a San Cataldo (CL), il 28 dicembre 1865 ed è morto a San Cataldo il 7 settembre 1959. Il giovane Alberto fu alunno nel Pontificio Seminario Romano Maggiore (Roma), dove si laureò in sacra Teologia e in Diritto Canonico e Civile. Ottenne anche il diploma di alta letteratura leoniano. Il 22 settembre del 1888 venne ordinato sacerdote nella Chiesa di San Sebastiano di Caltanissetta da Giuseppe Francica-Nava de Bontifè, Vescovo titolare di Alabanda ed ausiliare dello zio Mons. Giovanni Guttadauro Vescovo di Caltanissetta. Celebrò la sua prima Santa Messa nella Chiesa Madre di San Cataldo. Nel 1889 venne ammesso all’Accademia dei Nobili Ecclesiastici, dove seguì il corso di diplomazia ecclesiastica. Nel 1891 fu nominato Canonico della Chiesa Madre di San Cataldo. Fondò la Compagnia delle Orsoline di sant’Angela Merici di San Cataldo. Lo zio Vescovo lo definì “la gemma della sua Diocesi”. Nel 1892 entrò come apprendista nella Segreteria di Stato della Santa Sede. Nel 1898 Papa Leone XIII lo nominò suo Cameriere Segreto e, su segnalazione del Cardinale Mariano Rampolla, lo inviò quale segretario della Nunziatura Apostolica di Monaco di Baviera in Germania. Nel 1902 venne inviato come uditore alla Nunziatura Apostolica di Bruxelles e, per desiderio del Nunzio, S.E. Mons. Macchi, passò nuovamente a Monaco, dove fu insignito della commenda del Santo Sepolcro. Il 25 novembre 1913 Papa San Pio X lo nominò Arcivescovo titolare di Emesa e lo inviò come Delegato Apostolico a Bogotà. Il 10 gennaio del 1914 il Papa lo ricevette in udienza particolare ed il 18 gennaio, ricevette la consacrazione episcopale dal Segretario di Stato, il Cardinale Raffaele Merry del Val, presso il Collegio Pio-latino-americano. Il 25 gennaio fu ricevuto nuovamente dal Papa in udienza particolare di commiato. Papa Benedetto XV lo inviò nel 1916 come diplomatico internazionale a Buenos Aires e nell’agosto del 1925 lo nominò Nunzio Apostolico di Monaco di Baviera. Ebbe occasione di incontrarsi diverse volte con Hitler. In seguito alla perdita di autonomia dei lander tedeschi dal 30 gennaio del 1934, la Nunziatura Apostolica di Monaco di Baviera venne soppressa il 23 ottobre del 1936. Tornato in Italia, Mons. Vassallo si ritirò nella natia San Cataldo e nel territorio della Chiesa Madre, in Via Umberto, dove morì a 93 anni, appunto il 7 settembre del 1959. Il 27 aprile 2009 la salma è stata riesumata dal Cimitero di San Cataldo (CL) e sistemata in una cassa nuova, alla presenza del Vescovo di Caltanissetta, S.E. Mons. Mario Russotto e il 7 settembre, a 50 anni dalla morte, la salma del venerato Arcivescovo è stata tumulata nella Chiesa Madre di San Cataldo accanto alla tomba dell’Arcivescovo Cataldo Naro e della Venerabile Marianna Amico Roxas.