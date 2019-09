SAN CATALDO. La Commissione straordinaria ha approvato le tariffe per la sosta a pagamento, le aree e i relativi stalli. Il tutto nell’intento di razionalizzare il traffico veicolare e di disciplinare la sosta selvaggia che crea disservizio al normale flusso del traffico con conseguente inquinamento acustico ed atmosferico con pregiudizio alla sicurezza dei pedoni. La commissione in particolare ha impartito direttive al Comando di Polizia Municipale di individuare aree di sosta da assoggettare a tariffa lungo l’asse viario ad alto congestionamento costituito dal Corso Sicilia e dal Corso Vittorio Emanuele con le zone limitrofe idonee allo scopo, nonché altre aree interessate dalla presenza di numerosi esercizi commerciali/pubblici. Inoltre è stato anche dato mandato di proporre la relativa tariffazione con il pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta anche senza la custodia dei veicoli. Sono state individuate le aree di sosta da assoggettare a tariffa. Gli stalli per la sosta a pagamento sono in via approssimativa 500. La tariffa oraria prevista è di euro 0,60 IVA compresa (con possibilità di frazionamento di 20 minuti pari ad euro 0,20 IVA compresa ). L’applicazione prevede nel periodo invernale dal 1 di ottobre al 30 aprile dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 16,00 alle ore 20,00; per il periodo estivo dal 1 maggio al 30 settembre dalle ore 08,00 alle ore 13,00 e dalle ore 17,00 alle ore 22,00 con eccezione delle giornate festive e domenicali. Sono previsti altresì abbonamenti generici di euro 25,00 mensili ed euro 100,00 annuali. Per i residenti nelle zone individuate per la sosta a pagamento sarà possibile l’acquisto di abbonamenti mensili di euro 15,00 e annuali di euro 100,00.