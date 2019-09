E’ ricoverato in gravi condizioni presso l’Ospedale Sant’Elia di Caltanissetta un ventiquattrenne di Polizzi Generosa che stamani, mentre lavorava alla riparazione di un viadotto lungo la A19 nelle vicinanze di Enna è rimasto travolto da una lastra di cemento. G.C, queste le iniziali del giovane è stato immediatamente soccorso tramite il servizio di elisoccorso e trasportato al pronto soccorso del Sant’Elia. Nel tremendo impatto l’operaio ha riportato varie fratture ed una emorragia cerebrale e risulta al momento ricoverato in rianimazione ed in prognosi riservata.