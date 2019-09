In Promozione ottimo pari della Nissa Fc che, nell’ambito della terza giornata del girone di andata, ha pareggiato 0-0 sul campo del Dolce Onorio Folgore a Castelvetrano. La squadra di mister Di Matteo ha giocato un match attento senza concedere grandissime occasioni agli avversari. La Nissa ha anche avuto un paio di ottime occasioni per segnare colpendo un palo con Tomaselli. La Folgore, a sua volta, ha tentato in ogni maniera di sbloccare un match che è invece rimasto inchiodato sullo 0-0. Alla fine tanti complimenti per la Nissa Fc che ha confermato non solo la sua imbattibilità in campionato ma anche quella della sua difesa, ancora a 0 gol subiti.