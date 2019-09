MUSSOMELI – Alle ore 22, stasera, è Piazza Umberto, la location prescelta per le due serate per un sano divertimento. Un appuntamento con risate ed emozioni in questo clima di festa paesana: direttamente da Sicilia cabaret Mago Plip , Gero Riggio vincitore della 9° edizione del Premio Nazionale “Musiche contro le Mafie”, e direttamente da Sanremo Giovani Miele, esibizione live con Elisa Bella e Marisa Messina; a seguire NOTTE ITALIANA con Dj Leo Curiale vox Eros Alessi. Domani sera, alle ore 22 direttamente da Napoli Umberto del Prete tributo a Totò, cabarettista imitatore; Colpa D’Alfredo Vasco Tribute band, Disco in piazza direttamente da Radio Dee Jay Mauro Miglini; Dj Marco Pintavalle vox Eros Alessi;