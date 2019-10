CAMPOFRANCO – Sotto il sole cocente di Campofranco va di scena la terza gara del campionato di Eccellenza. Ad affrontarsi due tra le più ambiziose squadre del girone: lo Sporting Vallone e il Cephaledium. A spingere nei primi minuti sono soprattutto i padroni di casa. Al 10’ cross di Polito verso l’area avversaria, la palla finisce sui piedi del bomber Fabio Messina che a tu per tu con il portiere palermitano Di Paola spreca la prima grande occasione per portare i nisseni in vantaggio. Il Cephaledium si rende pericoloso al 25’: D’Aleo in contropiede si spinge fin sotto la porta avversaria, calcia di precisione ma Iacono si oppone neutralizzando. Al 35’ Sporting Vallone in avanti ancora con un’azione di Messina ma è la difesa a bloccarlo prima che possa concludere. Al 40’ giunge la rete del vantaggio del Cephaledium. Un traversone in area di Pietro Clemente trova pronto Messina che con un colpo di testa trafigge Iacono. I nisseni, sotto di una rete, non sembrano volersi arrendere. Ad un minuto dalla fine del primo tempo arriva il gol del pareggio. Sugli esiti di un calcio d’angolo affidato a Polito, Pellison grazie ad un imperioso stacco colpisce la sfera di testa ingrossando la rete. Nella ripresa dopo 15 minuti in cui non accade nulla o quasi, arriva la prima grande emozione firmata Sporting Vallone: Giannusa in contropiede riesce a trovare un varco nella difesa avversaria giungendo ad un passo di Di Paola che comunque non si fa sorprendere. Al 65’ lancio in area avversaria del nisseno Mingoia; a raccogliere Giannusa la cui conclusione finisce di poco a lato. I palermitani spenti per gran parte della seconda frazione di gioco tornano pericolosi al 74’: cross di Pietro Clemente, Messina intercetta la palla ma la sua conclusione è poco precisa e la sfera finisce per sfiorare il legno. A 8 minuti dalla conclusione della gara arriva il raddoppio dello Sporting Vallone: dalle retrovie lancio verso l’area, Messina serve di petto Polito che con potenza e precisione calcia verso lo specchio della porta insaccando. Negli ultimi minuti del match, a regalare le ultime emozioni ci pensano gli ospiti con due punizioni da manuale calciate al limite dell’area da Pietro Clemente, di sicuro il migliore in campo. La prima punizione finisce di poco sopra la traversa, esecuzione perfetta nel caso della seconda, ma Iacono con un colpo di reni riesce a parare mettendo in sicurezza il risultato. La vittoria dei nisseni rappresenta per la neonata formazione, nata dalla fusione tra il Mussomeli ed il Campofranco, un’iniezione di ottimismo; l’esito della gara per il Cephaledium pone invece alla società palermitana importanti riflessioni su problemi da dovere superare.

SPORTING VALLONE 2

CEPHALEDIUM 1

Reti. Pt: 40’ Messina, 44’ Pellison; St 37’ Polito.

Sporting Vallone: Iacono, Di Giovanni (7’ st Mingoia), Imbesi, Palazzo, Guida, Pellison, Panepinto, Sciacca (1’ st Giannusa), Messina(39’ st Cornazzani), Polito, Spinello. A disp: Caruana, Marino, Candela, Speciale, Filippone, Corso, Cornazzani. All: Sclafani.

Cephaledium: Di Paola, Sgarlata, Cipolla, Di Franco, Prestigiacomo, Gatta (16’ st Perricone), Messina, Fazio, Clemente M.(25’ Di Maggio), Clemente P., D’Aleo. (46’ st Manno). A disp: Fiduccia, Barone, Vitrano, Bellomonte, Mocciaro, Portera. All: Zappavigna

Arbitro: Buzzone di Enna