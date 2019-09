PALERMO – «Accogliendo l’invito che ci è stato rivolto ieri dai sindacati, proprio stamane abbiamo fatto partire la convocazione di una tavola rotonda sulle Infrastrutture per il prossimo 5 ottobre a Caltanissetta . Incontreremo in quell’occasione parti sociali, parti datoriali e rappresentanti del territorio per fare il punto sullo stato della spesa in opere pubbliche per quanto riguarda la provincia e il capoluogo nisseno».

Lo afferma l’assessore regionale alle Infrastrutture Marco Falcone, recependo la presa di posizione giunta nelle scorse ore dai sindacati Filca Cisl, Feneal Uil e Fillea Cgil. Le sigle avevano chiesto un incontro al neo viceministro alle Infrastrutture Giancarlo Cancelleri e all’esponente del Governo Musumeci. Falcone, nel corso del primo tavolo svoltosi a Catania ad agosto, aveva già annunciato di voler convocare tali riunioni in ciascuna delle nove province siciliane.