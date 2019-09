L’Udc Sicilia, guidato dall’On. Decio Terrana, è stato presente alla Festa Nazionale dell’Udc Italia a Fiuggi, due giorni di incontri e di confronto all’insegna della “Forza della Ragionevolezza”. Presente una folta delegazione della provincia di Caltanissetta a seguire interventi di grande qualità, tavole rotonde tematiche ed ospiti illustri hanno accompagnato i presenti durante la kermesse, uniti nell’unica voce di un rafforzamento di un centro forte e moderato che sia componente fondamentale di una coalizione omogenea di centrodestra. Dopo gli interventi politici dell’On. Terrana, del Presidente Nazionale dell’UDC Antonio De Poli, dei Senatori UDC Binetti e Sacconi, della tavola rotonda tra i Giovani UDC Italiani, del Presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci, dei Forzisti Bernini, Gasparri e Tajani, del leghista Durigon, di Mario Mauro del PPI, del Presidente Onorario Rocco Buttiglione e del Segretario Nazionale Lorenzo Cesa, qualunque partecipante alla manifestazione porta con sé un unico messaggio: non si può cedere a ricatti politici di alcuna sorta, il moderato italiano vuole stare lontano da ogni estremismo, riconoscendosi in una forza centrista e moderata che rappresenta da sempre una garanzia di governabilità e di istituzionalità.

<< Stiamo vivendo una situazione politica assurda e paradossale – afferma l’On. Decio Terrana, Coordinatore Regionale dell’Udc per la Sicilia, non è possibile che gli italiani possano accettare di essere governati da un’espressione politica che non rappresenta la volontà popolare, né è espressione di un’ideologia politica. I programmi politici non possono essere costruiti secondo convenienza, servono unità di intenti ed i programmi ben impostati che solo una coalizione solida di centrodestra può offrire >>

All’evento è intervenuto come da programma anche il Coordinatore dei Giovani, il sommatinese Gero Palermo, in una tavola rotonda nella quale 9 rappresentanti dei Giovani UDC da tutta Italia si sono confrontati su diversi temi quale Ambiente, Scuola, Lavoro ed Emigrazione dei Giovani dal Sud assieme all’attrice e conduttrice televisiva Metis Di Meo.

Insieme a Gero Palermo, presenti altri rappresentanti dell’UDC nel nisseno, il Coordinatore Provinciale Silvio Scichilone, Lorenzo Tricoli, dirigente Politico Regionale, il Coordinatore di Gela, Totò Incardona, diversi amici e tantissimi giovani della provincia nissena.

<< La massiccia presenza di siciliani alla kermesse è un’ulteriore dimostrazione del buon lavoro che stiamo realizzando in Sicilia – prosegue l’On. Terrana – E’ un grande orgoglio che in più occasioni siano stati ricordati i tanti eventi realizzati sul territorio siciliano e la presenza sul palco di una parte dei Giovani che hanno partecipato il 16 Luglio a Caltanissetta al nostro evento “100 Giovani per la Sicilia” durante la chiusura della Manifestazione con l’intervento del Segretario Cesa è conferma di quanto l’UDC siciliano abbia oggi grande considerazione a livello nazionale >>