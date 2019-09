MILANO – “Il ministro Giuseppe Provenzano, che e’ delle parti di CALTANISSETTA e mi rompe le palle tutti i giorni con l’autonomia, mi deve spiegare perche’ alla Sicilia si’ e al Veneto no”. E’ quanto ha sottolineato il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, in un passaggio del suo intervento alla riunione degli amministratori della Lega in corso a Milano, riferendosi al neo ministro per il Sud. “Come diceva Einaudi presentando la Costituzione, a ognuno dovremmo dare l’autonomia che gli spetta”, ha detto Zaia.