SAN CATALDO – Non poteva sopportare l’idea che il suo amato cane perisse divorato dalle fiamme. Un giovane di 26 anni, a San Cataldo, durante l’incendio di un’abitazione ubicata nel centro storico del paese, in via Orologio, ha tentato di scavalcare il cancello per tornare all’interno della villetta e salvare il proprio pitbull. Il giovane, tradito dall’emozione e dalla concitazione dei momenti, a causa di un movimento brusco, ha praticamente conficcato il braccio sulla guglia acuminata che sormontava il cancello.

Il ferito, sottoposto ad intervento da parte di un chirurgo vascolare ed uno generale, è stato prontamente soccorso dai vigili del fuoco che già erano all’opera per domare il rogo. Il cane è stato poi salvato dai vigili del fuoco.