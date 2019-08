MUSSOMELI – Ordinanza sindacale in alcuni tratti di strade del centro abitato e della periferia per la “festa del Castello” che si terrà in data 31 agosto, 1 e 2 settembre 2019. Per tale occasione è stata resa necessaria l’interdizione della sosta e del traffico veicolare in alcune vie del centro abitato e della periferia in particolare Viale del Castello e strade limitrofe. Ciò, in considerazione delle misure da attuare in materia di safety e security, in conformità al documento di valutazione dei rischi ed ai modelli organizzativi previsti dalle vigenti linee guida ministeriali. Le misure specifiche di regolamentazione del traffico, saranno applicate a partire dalle ore 08,00 del 31/08/2019 e fino al termine della manifestazione del 02-09-2019, nelle seguenti vie interessate dalla manifestazione e precisamente: Giorno 31/08/2019 dalle ore 08,00 alle ore 24,00, limitazione al transito veicolare con sosta vietata nel Viale del Castello dall’incrocio con il Viale dei Normanni fino all’incrocio con la strada comunale di Contrada Miglia. Giorno 01-09-2019 dalle ore 08,00 alle ore 13,00, limitazione al transito veicolare con sosta vietata in Piazza della Repubblica antistante il Palazzo Municipale, Via Palermo dall’incrocio con Via Madonna di Fatima, Piazza Umberto I, Via Scalea per manifestazione ed esibizione Fanfara dei Bersaglieri; Nel pomeriggio di Domenica 01/09/2019, a partire dalle ore 15,00 verrà limitato il transito veicolare con sosta vietata nella Piazza Umberto I per raduno figuranti del Corteo storico che sfilerà per le vie: Piazza Umberto; Via Barcellona; Piazzale Madrice; Via Tomasini di Bartolo; Via Manfreda; Via Chiaramonte; Piazza Roma; Via Dante; Via Paolo E. Giudici; Via S. M. Dei Miracoli; Piazza Del Popolo fino a raggiungere il Castello. Giorno 02/09/2019, a partire dalle ore 08,00 e fino alle ore 24,00 il Viale del Castello nel tratto compreso tra il Viale dei Normanni fino alla strada comunale di C/da Miglia, verrà limitato al transito veicolare e vietata la sosta lungo tutto il lato sinistro considerando il senso di marcia direzione Villalba. I cittadini sono invitati ad “osservare scrupolosamente le prescrizioni e i divieti imposte dall’opportuna segnaletica collocata al fine di garantire la buona riuscita delle manifestazioni e la pubblica e privata incolumità dei cittadini”.