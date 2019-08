MUSSOMELI – Spazio per l’evento estivo mussomelese riservato agli amanti di go-Kart in questo 2019 alla sua 2^ edizione. Una giornata domenicale, quella di ieri, trascorsa nella mattinata fra le iscrizioni, prove libere e prima manche e nel pomeriggio fra la seconda manche e la premiazione. Un evento che ha richiesto la sua organizzazione con la ASD Corallo Rating e tutto il suo staff a cui hanno collaborato, vigili urbani, carabinieri, Croce Rossa e gli appassionati mussomelesi di Kart. A tutti quanti è andato il ringraziamento dell’Asssessore Seby Lo Conte per la collaborazione data all’evento.