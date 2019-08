Bari – Una 29enne è stata arrestata dai carabinieri di Gioia del Colle (Bari) per aver accoltellato il marito 30enne al torace. I militari intorno alle 19.30 di ieri sono intervenuti dopo varie segnalazioni per un litigio in un’abitazione di via Monsignor Laera ad Acquaviva delle Fonti (Bari). Il 30enne è stato portato all’ospedale Miulli, dove è morto intorno alle 21 a causa della ferita. Secondo quanto ricostruito dai militari, anche grazie alle testimonianze di presenti e parenti, tutto sarebbe iniziato con un litigio fra la moglie non convivente del 30enne e l’attuale compagna per un rimprovero fatto da quest’ultima alla figlia minore della coppia. Si sarebbe quindi accesa una discussione tra le due donne nella quale il 30enne è interventuto finendo colpito dalla moglie, con un coltello da cucina, al lato destro del torace sul pianerottolo dell’abitazione al piano terra dell’immobile, mentre l’uomo e la nuova compagna occupavano l’appartamento al primo piano dello stesso edificio. La 29enne è stata arrestata per omicidio e, su disposizione del sostituto procuratore di Bari, è stata portata in carcere.