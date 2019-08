Riceviamo e Pubblichiamo

Carissimo Consigliere Aiello, Caro Oscar,

Leggo le tue parole con un po’ di confusione ma sicuramente senza nessuno stupore!

Premettendo che mi trovo d’accordo con la tua esternazione sull’On. Cancelleri, e che, come ben sai, non ho nulla di personale nei tuoi confronti avendo sempre riconosciuto il tuo lavoro consiliare seppur con qualche critica di tanto in tanto, penso che la tua attuale posizione politica non ti possa concedere di parlare di serietà e coerenza!

Hai abbandonato Forza Italia e sei entrato nella Lega per una questione di convenienza politica, perché solo li avresti avuto lo spazio per una candidatura a Sindaco; ricordo ancora la presentazione del tuo movimento “Direzione Futuro” alla quale ero venuto con piacere, piacere che però è subito terminato alla vista dell’On. Alessandro Pagano seduto in bella vista in terza fila e che per l’appunto a fine incontro pubblicava un selfie con te scrivendo “allievo per sempre”, da lì il tuo percorso iniziava ad essere abbastanza delineato seppur, intelligentemente, hai temporeggiato facendo credere nell’esistenza di tale movimento senza tuttavia formare una lista civica essendoti presentato solo ed esclusivamente con la Lega (ti ricordo) Nord!

Qualche mese fa pubblicai dalla pagina di Avanti Caltanissetta, senza fare ricorso ai giornali per non sollevare eccessive discussioni, una serie di dichiarazioni del tuo Onorevole di riferimento (sempre l’On Pagano) risalenti agli illustri tempi di NCD, dichiarazioni in cui difendeva il governo ai tempi in mano al PD e parlava delle grandi cause umanitarie relative all’immigrazione!

Proprio alla luce dei fatti riportati sopra mi sembra un poco avventato sentirti parlare di serietà e coerenza, cosa che ovviamente non possono fare nemmeno i 5Stelle avendo governato per più di un anno con la Lega Nord, dopo anni e anni di critiche nei confronti de “l’unico partito sopravvissuto a Tangentopoli”!

Perdonami la prolissità e la probabile irruenza ma il bue che dice cornuto all’asino non l’ho mai digerito!

Mi scuso anticipatamente con i nisseni e con tutti i lettori se la mia possa essere sembrata una brusca intromissione tra moglie e marito (5stelle e lega), ma non trovandosi entrambi nella posizione di elargire critiche gratuite, qualcuno doveva pur parlare, e probabilmente dal basso dei miei 23 anni avrò ancora tanto da imparare!

Nulla di personale nei tuoi confronti e nei confronti degli Onorevoli citati,

è “solo” Politica!

Alberto Calafato