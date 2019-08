Avvincente il 3° Tirreno Historic Rally, disputato nel 16° Rally del Tirreno, gara riservata alle autostoriche ed ai ruggiti dei potenti motori che hanno scritto indelebili pagine di storia automobilistica anche sulle strade messinesi. Miglior tempo in assoluto per i dominatori della gara e del 3° raggruppamento Domenico Guagliardo e Francesco Granata, l’equipaggio palermitano della Island Motorsport che ha ottenuto il massimo successo dalla gara test sulla Porsche 911 SC che il forte pilota e preparatore ha appena aggiornato e con cui ha vinto tutte le prove disputate. Secondo tempo in ordine generale e 2° per il 3° Raggruppamento ai corleonesi della Project Team Antonio Di Lorenzo e Franco Cardella, anche loro su Porsche 911 SC. Terza prestazione nell’ipotetico ordine assoluto per gli alfieri ASPAS, vincitori di 2° Raggruppamento, Giovanni Spinnato e Fabio Mellina su Porsche 911, seguiti sul podio di categoria dai palermitani di lungo corso Sergio Palmisano, affiancato da Gianni Averna sulla BMW 2002 TI.

Successo in 4° Raggruppamento per i toscani della Jolly Racing Team Brunero Guarducci e Massimo Bazzani sulla ammirata ed energica BMW M3, mentre il successo in 1° Raggruppamento è stato per i palermitani della PS Start Francesco Ferreri ed il nisseno Antonino Polizzi sulla Fiat 850 Special, vettura leggendaria che non ha accusato problemi di temperatura, ma soltanto qualche noia elettrica.