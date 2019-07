SAN CATALDO. La commissione straordinaria ha disposto l’anticipazione delle mensilità di maggio e giugno a favore dei beneficiari dei Cantieri di Servizio – ex RMI. I beneficiari partecipano ad appositi programmi di lavoro a supporto degli Uffici e Servizi comunali e vengono pagati dall’assessorato regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro che, tuttavia, al momento non ha ancora provveduto ad accreditare la somma richiesta dal Comune per il fabbisogno finanziario necessario per le attività del cantiere di servizio dei beneficiari ex RMI dell’annualità 2019. Da qui la decisione dei commissari straordinari, anche per evitare disagi ai beneficiari ex RMI e per non interrompere le attività del progetto, di anticipare con fondi comunali la spesa necessaria per provvedere alle liquidazioni relative alle mensilità di Maggio e Giugno dell’annualità 2019 che ammonta presuntivamente a complessivi 34.000,00 euro. Gli stessi fondi, una volta accreditati dalla Regione, si provvederà al recupero della somma anticipata a carico del bilancio comunale.