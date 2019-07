SAN CATALDO. La MasterPro Calcio ha annunciato che la guida tecnica della prima squadra per la stagione calcistica 2019/2020 sarà affidata a Mister Rosario Marcenò. Il neo allenatore ha già dimostrato quest’anno le sue qualità guidando con successo l’Under 17 Provinciale alla conquista (al suo primo anno di vita), del titolo provinciale. Marcenò è un tecnico giovane, classe ‘83, al pari del suo predecessore Aldo Cammarata è un allenatore motivato e con tanta voglia di fare bene. Il palmares parla chiaro, uomo di calcio a 360 gradi con un passato da allenatore in categorie nettamente superiori, dove negli ultimi 5 anni si è ben contraddistinto allenando e ottenendo risultati importanti alla guida tecnica, della Sancataldese, subentrante quando era in corsa per non retrocedere nel campionato di Eccellenza 2013-2014, salvandola. Nella stagione 2014-15 ha portato la squadra in semifinale play off e l’anno successivo al secondo posto in finale nazionale, portando la società in Serie D nel 2016, conquistando altre 2 tranquille salvezze. La MasterPro Calcio ha augurato al suo neo allenatore <di poter esprimere le proprie capacità, con l’auspicio che possa contribuire a far crescere e formare i nostri giovani e con loro raccogliere le migliori soddisfazioni sportive, sicuri di aver fatto una scelta ponderata sia a livello tecnico che umano per far si che il nostro processo di crescita continui a passi decisi>.