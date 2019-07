Ottimi i risultati per la Poseidon di Catania, grandi le prestazioni degli atleti presenti alle gare regionali esordienti (A), disputate a Palermo dal 5 al 7 luglio.

Un fine settimana ricco di emozioni per i giovani atleti della Poseidon, una squadra costituita da tanti atleti e tra questi diversi nisseni: Lomonaco Sara, Lacagnina Claudia, Emma Dibilio, Minacore Maria Karol, Canaletta Matilde, Fierar Martina, Geraci Mattia, Tulumello Francesco, Schembri Alessandra, Carà Dante, seguiti dall’istruttrice Paola Mercurio.

I ragazzi, con età compresa tra gli undici e i dodici anni, hanno manifestato tutta la loro grinta, aggiudicandosi le prime posizioni nei vari stili di nuoto.

Eccellenti i risultati per la nissena Sara Lomonaco, che porta a casa diverse medaglie: oro nella staffetta mista, bronzo per la staffetta stile libero e un ulteriore terzo posto per i 200 metri stile farfalla.

Sara, atleta dodicenne, pratica il nuoto da oltre tre anni e sin da subito ha raggiunto risultati lodevoli; a marzo si è aggiudicata il 1º posto nelle regionali invernali (staffetta mista e stile libero), nel 2018 si è qualificata 3ª per il Trofeo Panettone F.I.N..

Tra i vincitori anche Caterina Amara, reduce da un infortunio, e Antonella Rinaldi.

La squadra Poseidon si è classificata 1ª nel campionato di nuoto regionale; obiettivi raggiunti grazie alla grinta, la passione ed all’eccellente lavoro svolto dagli istruttori di Catania: Toni Bonanno, Nanni Giunta, Manlio Mastrosimone e Veruska Linguaglossa, e di Paola Mercurio per la città di Caltanissetta.