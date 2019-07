Più di cinquecento addetti ai lavori, una scenografia che avrà come base comune, la tradizione di una terra che è pronta ad accogliere due colossi della moda. Dolce e Gabbana, seppur per una notte, si prenderanno Agrigento. Cresce l’attesa per un evento che sposa l’arte, la moda ma anche il glamour. Ospiti speciali, estimatori del marchio Made in Italy sono pronti ad affollare la Valle dei Templi, blindata in ogni angolo. La sfilata si svolgerà all’interno del tempio della Concordia.

Un evento curato nei minimi dettagli, che di certo, non lascerà spazio al caso. I due stilisti non hanno badato a spese, cercando il top in ogni figura da loro richiesta. Dagli addetti alla sicurezza, a chi si sta occupando della scenografia, nulla dovrà andare storto.

Una mega passerella realizzata dentro il tempio greco dell’antica Akragas. Da lì, sfileranno modelli e modelle provenienti da ogni parte del mondo. La macchina organizzativa conta, dunque, più di 500 persone.

A far parte di questo esercito di maestranze un parucchiere nisseno, Giuseppe Vitale. Ventisettenne e titolare di una parrucchieria a Caltanissetta, farà parte di uno staff di 15 parrucchieri siciliani scelti per l’evento. Un traguardo importante – dichiare Giuseppe Vitale – per me una grande soddisfazione oltre che un onore far parte di questo splendido gruppo. Dopo anni di sacrifici, Giuseppe, si prende qualche soddisfazione personale. A soli 21 anni, Guseppe Vitale, dopo aver fatto “gavetta” presso alcune parrucchierie nissene, si trasferì a Roma per coltivare e migliorare la sua passione. Sin da bambino sognava, mentre pettinava le bambole, di aprire una parrucchieria nella sua città: Caltanissetta. E dopo qualche anno trascorso nella capitale tra sfilate e trasmissioni Rai, finalmente corona il suo sogno. Due anni fa rientra nella sua Caltanissetta ed apre una parrucchieria. Una bella storia la sua, fatta di tanta passione e sacrificio.

Sarà una notte da sogno, Dolce e Gabbana sono pronti a stupire dentro una Valle dei Templi affascinante e blindata, impossibile entrare ma Caltanissetta riesce ad essere presente sotto il Tempio della Concordia con il suo Giuseppe Vitale. Buon lavoro Giuseppe.