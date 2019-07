CALTANISSETTA. Iniziativa politica della Lega di Caltanissetta che, per sabato 27 luglio dalle 18 alle 20, ha deciso di affrontare da vicino la delicata quanto controversa vicenda legata ai fatti di Bibbiano. <La Lega di Caltanissetta – si legge in una nota di stampa – rompe il silenzio calato sugli orrori di Bibbiano e sabato 27 Luglio dalle ore 18 alle ore 20, incontrerà i cittadini al gazebo di Corso Vittorio Emanuele, dove si discuterà e verranno raccolte firme per aprire commissioni d’inchiesta e squarciare l’omertà che ha coperto i gravi fatti di Bibbiano. La cittadinanza è invitata a partecipare>.