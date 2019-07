CALTANISSETTA – Dal 1 settembre 2019 al centro sportivo “Il Poggio”,nasce a Caltanissetta la prima scuola calcio femminile.

Nata dall’idea di Marco D’arma e Gianluca Italia,la scuola nasce con lo scopo di far scoprire la bellezza del calcio,e di far passare il messaggio che il mondo del pallone non è più una priorità maschile,ma anche le ragazze possono indossare le scarpette da calcio e mettere tanta grinta ed allegria ad un mondo che sta perdendo di credibilità.

I due ideatori del progetto, masticano calcio sin da bambini,e sfruttando l’onda del mondiale femminile appena concluso(dove la nazionale del Ct Milena Bertolini ha fatto una bella figura arrivando sino ai quarti di finale), si augurano che Caltanissetta possa ricevere questo messaggio e accogliere questa opportunità che risulta alquanto affascinante.

D’Arma: ” Quella messa in piedi speriamo sia una idea che possa abbracciare le ragazzine che si vogliono affacciare in questo mondo,e chissà magari un giorno essere fieri di portare una ragazza nissena sino in Nazionale”.

Italia: “Alleno i ragazzini da tanti anni,ho visto la voglia che le ragazze mettono in campo,e mi sono detto perché non tentare questa nuova avventura affascinante”.