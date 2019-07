ll presidente della #Sampdoria, Massimo Ferrero, è interessato per rilevare la società del #Palermo calcio.

La passione di Ferrero nasce per i colori sociali , “ i colori più belli del mondo ; i colori furono scelti nel 1907 dai dirigenti della società che presero spunto da quanto suggerito da Vincenzo Florio : ” il rosa come il dolce e il nero come l’amaro”.