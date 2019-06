PALERMO – Ben 32 incontri tra singolare maschile e femminile di primo turno, si sono giocati quest’oggi sui campi del Ct Palermo per il 1° trofeo Antonino Mercadante, prova di categoria 1 del circuito tennis europe under 14 e tra le più importanti in europa.

Gli unici siciliani che hanno portato a casa il match sono stati Simone Consolo della Tennis School Montekatira, Giorgia Di Gesu del Tc Eschilo e Viola Santapaola del Cus Catania i quali si sono imposti rispettivamente sull’indonesiana Cowen Lau, su un’altra italiana Nicole Parti e sulla britannica Skelton

Sono numerosi gli atleti stranieri giunti in Sicilia, i quali questa mattina hanno potuto apprezzare il sole palermitano e la bellezza del Ct Palermo.

Martedì 4 giugno a partire dalle 8.30 gli altri 32 incontri tra singolare maschile e femminile che allineeranno i tabelloni al secondo turno.

Attesa per le performance dei palermitani del Country Time Club Federico Cinà e Gaia Greco, del siracusano Sebastiano Cocola e della messinese del Vela Teresa Cambria.

Sempre martedì alle 17, ci sarà la possibilità per atleti e accompagnatori di visitare il centro città città grazie al servizio Citysightseeing Palermo.

Aggiornamenti sul sito www.tenniseurope.org e sulla pagina Facebook Trofeo Mercadante.