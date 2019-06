CALTANISSETTA – Proseguiranno per altri sei mesi le indagini sul cosiddetto Sistema Montante che coinvolgono alcuni esponenti politici. La procura di CALTANISSETTA ha chiesto e ottenuto un’ulteriore proroga. Il provvedimento porta la firma del gip Antonia Leone. Si tratta della seconda proroga delle indagini preliminari. La prima e’ scaduta il 17 giugno. Questa parte dell’inchiesta riguarda i finanziamenti illeciti che, secondo l’accusa, sarebbero stati erogati per sostenere la campagna elettorale dell’ex governatore Rosario Crocetta. Si tratta del filone d’indagine che vede i 10 indagati accusati, a vario titolo, dell’ipotesi di reato di associazione a delinquere, corruzione, abuso d’ufficio e finanziamento illecito ai partiti. Nell’elenco l’ex presidente della Regione e gli ex assessori regionali alle Attivita’ produttive Linda Vancheri e Mariella Lo Bello, oltre che alcuni imprenditori.