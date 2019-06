SERRADIFALCO. Una bellissima vittoria di livello mondiale per Roberta Petix (nella foto). La giovane cake design serradifalchese, con la sua torta ispirata alle creazioni di “Dolce& Gabbana, ha vinto il concorso internazionale di cake design “Worlds Super Fascinating Cake” indetto da Amazing Cake Ideas. La torta della giovane cake design è risultata in assoluto la più votata a livello internazionale nel concorso indetto per stabilire quale, tra le torte in gara, fosse quella più bella e creativa. Un concorso nel quale Roberta Petix ha stracciato un’agguerritissima concorrenza internazionale. La cake design è stata premiata per la “Torta più super affascinante del mondo” e il suo nome è stato inserito nel “Wall of fame” di Amazing Cake Ideas. La torta della cake design serradifalchese, secondo quanto affermato dagli organizzatori del concorso, <Ha catturato i gusti di molte persone nel mondo e per questo è stata premiata come la “Torta super affascinante del mondo”>. Gli organizzatori le hanno anche annunciato che riceverà un certificato attestante il successo ottenuto in questo concorso internazionale che ne ha premiato il suo talento. Un successo che ha confermato Roberta Petix, che lavora con La Torre Catering, tra le cake artists più affermate del panorama nazionale ed internazionale.