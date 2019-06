SERRADIFALCO. Il talentuoso oboista Carlo Mistretta (nella foto) ha registrato un proprio cd a Roma presso la casa discografica Trafalgar Recording Studios. Il musicista serradifalchese, in quanto già vincitore con il Premio Campus delle Arti a livello nazionale dell’incisione di un suo CD, ne ha registrato i brani al centro di incisione discografica nella sala registrazione della casa discografica Trafalgar Record Studios per l’etichetta Musik Strasse. Carlo Mistretta, allievo di musica da camera del maestro Francesco Storino, ha avuto modo di vivere da vicino un’esperienza davvero unica nel suo genere. L’oboista serradifalchese ha registrato i brani del suo CD venendo accompagnato dai pianisti Eva Persichetti, che lo aveva accompagnato in occasione del successo ottenuto al Campus delle Arti, che da Fabrizio Aquilina che, fin qui lo ha sempre accompagnato nei brani per pianoforte e oboe. Tra i brani inseriti nel CD, oltre a diversi di musica da camera, anche di grandi della musica leggera come Nada, Venditti, Arbore; inoltre sono state inserite colonne sonore, e brani della Gel Evans Orchestra. A Carlo Mistretta gli organizzatori dell’evento hanno poi allestito anche un incontro nella sede della casa discografica nel corso della quale, tra parole e musica, l’oboista serradifalchese ha raccontato al pubblico la sua singolare esperienza musicale.