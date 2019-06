SERRADIFALCO. Una esibizione appaluditissima quella che s’è svolta nel castello ducale di Fiano Romano a cura della Junior Band “Andrea Maida”. I suoi giovanissimi componenti sono stati allievi del luogotenente dell’Orchestra dell’Arma dei Carabinieri Andrea Maida, morto tragicamente nel dicembre dello scorso anno travolto da un automobilista mentre era in sella alla sua bici da corsa. La Junior Band era una sua creatura, al punto che lo stesso si impegnava in prima persona in questo progetto preparando i giovani per fargli apprendere i piccoli e grandi segreti della musica. Un percorso bellissimo che aveva portato alla nascita della Junior Band di cui, uno degli animatori più impegnati, era proprio Andrea Maida. Poi quel tragico incidente, la tragedia con la sua morte che sembrava aver troncato quel sogno. Ma così non è stato in quanto quel progetto al quale era tanto affezionato il luogotenente della Banda musicale dell’Arma dei Carabinieri non solo non s’è interrotto, ma è andato avanti nel suo segno venendo intitolato alla sua persona. Un modo per non dimenticare chi aveva sempre creduto in questo progetto, ma anche per ricordare una persona che s’era sempre spesa per la comunità di Fiano Romano. Al castello ducale la Junior Band “Andrea Maida s’è esibita in maniera precisa e curata in ogni particolare, proprio come sarebbe piaciuto a lui. Un evento che ha emozionato proprio perché tutto vissuto nel ricordo di Andrea Maida.