SANTA CATERINA. L’amministrazione comunale ha stipulato un “contratto di impegno e responsabilità in materia di servizio civile universale” con l’Associazione Aress Fabiola Onlus con sede in Termini Imerese per l’affidamento dei servizi di progettazione, presentazione dei progetti di Servizio Civile e relativa gestione amministrativa (selezione, formazione e monitoraggio dei volontari). Tale stipula s’è resa necessaria in quanto c’è una nuova normativa che disciplina le modalità di iscrizione del Comune all’Albo unico di Servizio civile Universale. Il Comune, per accedere al sistema del Servizio Civile Universale, deve essere in possesso della cosiddetta capacità organizzativa richiesta agli Enti di Servizio Civile Universale. Capacità di cui è sprovvista. Da qui la decisione di sottoscrivere contratto di impegno e responsabilità in materia di servizio civile universale con l’Associazione Aress Fabiola Onlus con la quale, per altro, ha già collaborato in maniera proficua e che è già accreditata all’albo nazionale degli enti di servizio civile nazionale. In questo modo l’amministrazione comunale potrà accedere al sistema del servizio civile universale. Nel 2018 al Comune di Santa Caterina, tramite l’associazione Aress Fabiola Onlus, è stato finanziato dall’Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e del Lavoro – Ufficio Servizio Civile, il progetto di servizio civile per dodici volontari denominato “Insieme”.