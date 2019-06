SAN CATALDO. La casa di Cura Regina Pacis cerca due Tecnici di Laboratorio Biomedico. Chiunque avendone i requisiti è interessato può presentare la domanda di partecipazione alla selezione di candidati per la collaborazione professionale, di tipo libero professionista, per i 2 posti di Tecnico di Laboratorio Biomedico. Il Tecnico di Laboratorio Biomedico, sotto la supervisione del Coordinatore dei Tecnici di Laboratorio, si occupa della gestione tecnica delle varie fasi preanalitiche, analitiche e post-analitiche del Laboratorio. Il titolare della posizione verifica l’aderenza delle prestazioni agli standard previsti dai protocolli diagnostici, l’adeguatezza del campione oggetto di indagine, l’efficienza strumentale e dei reattivi, l’esito dei controlli di qualità. Fornisce inoltre il supporto tecnico nelle varie fasi di indagine diagnostica e di ricerca. Per informazioni è possibile collegarsi con https://casadicurareginapacis.com/lavora-con-noi-tecnico-d…/