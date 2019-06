SAN CATALDO. E’ stata istituita l’isola pedonale per il periodo estivo in Piazza Falcone – Borsellino (nella foto). Ciò s’è reso necessario in quanto nel periodo da giugno a settembre la Piazza Falcone-Borsellino è interessata da intenso traffico pedonale che si trasforma in luogo di incontro e di passeggio per buona parte dei giovani e delle famiglie sancataldesi. L’ente comunale ha pertanto ritenuto opportuno regolamentare la circolazione viabile nella strada adiacente alla piazza al fine di renderle sicura e fruibile. In particolare, è stata istituita in Viale Della Rinascita (tratto adiacente la Piazza Falcone-Borsellino, e precisamente dal civico 94 al civico 120), l’isola pedonale. Le prescrizioni viabili previste sono che dalle 18 alle 24 ci sarà il divieto di transito veicolare. L’isola pedonale resterà funzionale dalla data del presente atto sino al prossimo 22 Settembre.