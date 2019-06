SAN CATALDO. Il M5S sancataldese ha organizzato per domenica 9 e domenica 16 giugno l’evento “Libri in Movimento”. In entrambe le occasioni, tali eventi si svolgeranno con orario dalle ore 10.00 alle 13.00 nel gazebo che sarà appositamente allestito in Piazza Papa Giovanni XXIII (9 giugno) e in Corso Vittorio Emanuele (16 giugno). E’ previsto che ogni cittadino potrà portare due libri in disuso ma in buono stato (esclusi i libri scolastici), e prenderne uno, in maniera tale da lasciare agli altri i libri che ha particolarmente amato, e vivere le emozioni che altri hanno vissuto leggendo il libro che si è preso. I libri che rimarranno saranno donati alla biblioteca comunale di San Cataldo. La portavoce del M5S San Cataldo Bernadette Arcarese, presentando l’evento, ha rilevato: <Per noi è molto importante puntare sulla lettura, sulla cultura del riuso e sulla condivisione per una maggiore e più proficua coesione sociale>.