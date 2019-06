SAN CATALDO. Si è svolto ieri a San Cataldo un incontro organizzato dal gruppo bancario di credito cooperativo (ICCREA) con l’obiettivo di creare un nuovo modello di relazioni con il territorio a sostegno dei soggetti economici locali e dello sviluppo sostenibile.

Per fare ciò è stato creato una unità operativa di Public Affair & Sustainability all’interno del gruppo che avrà il compito di sviluppare tavoli di lavoro con le Istituzioni e i privati individuando assieme le sinergie a beneficio del territorio. Fra gli interventi quelli di Andrea Benassi, responsabile nazionale dell’unità che ha evidenziato come le banche devono favorire l’operatività dei soggetti economici del territorio, attivando anche strumenti pubblici funzionali a questa attività, attraverso convenzioni con organismi di sviluppo e garanzia come le Camere di Commercio e le rappresentanze di consorzi e cooperative di garanzia collettiva. L’obiettivo per Benassi è quello di valorizzare e porre grande attenzione a tutte le iniziative e a tutte quelle esperienze di sviluppo locale che fanno riferimento alle banche di credito cooperativo nel proprio territorio.