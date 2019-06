SAN CATALDO. Anche per la giornata di domani 20 giugno a San Cataldo è previsto fermo totale nella distribuzione dell’acqua. Non sono stati infatti ripristinati i quantitativi previsti. In base all’ultimo aggiornamento, infatti è previsto che, dopo l’avvenuto stop alla distribuzione idrica a San Cataldo per via dell’intrruzione all’acquedotto Ancipa da parte di Siciliacque, nella giornata di domani ci sarà fermo totale nella distribuzione idrica a San Cataldo. A Caltanissetta, invece, è previsto che sarà assicurata la distribuzione idrica solo nella zona Centro Balate, ospedale e cimitero.