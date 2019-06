SAN CATALDO. Si è svolta ieri pomeriggio presso la Chiesa Madre di San Cataldo la tradizionale “Messa prima degli esami” presieduta dal Direttore diocesano di Pastorale Giovanile, don Leandro Giugno, in vista degli esami di Stato, che avranno inizio con la prima prova scritta, domani mercoledì 19 giugno (nella foto). Con don Leandro hanno concelebrato l’Arciprete di San Cataldo, don Biagio Biancheri e don Leonardo Lipani, SdP. L’Eucaristia, animata dalla Corale della Chiesa Madre è stata celebrata in onore dello Spirito Santo e ha visto la partecipazione di diversi studenti, alcuni con i loro genitori e con la presenza di alcuni docenti. A tutti è stata consegnata una penna, l’immaginetta di san Giuseppe da Copertino, patrono degli studenti e subito dopo la Messa, in Piazza Madrice, brindisi augurale. La messa che ogni anno si svolge in Chiesa Madre, per tutti i giovani maturandi della Diocesi nissena, è un’iniziativa di incoraggiamento, con cui si vuole esprimere la vicinanza della comunità ecclesiale in questo importante momento di passaggio e di crescita dei ragazzi.