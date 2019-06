SAN CATALDO. In vista del Grest 2019 della Chiesa Madre in programma dal 17 giugno al 13 luglio, è stata disposta dalla Polizia municipale, tramite apposita ordinanza, la chiusura al traffico veicolare di Piazza mons. Cataldo Naro. In precedenza, era stato l’arciprete don Biagio Biancheri a chiedere tale provvedimento per lo svolgimento di attività educative e ricreative dei ragazzi che frequentano il Grest parrocchiale. Da qui l’esigenza da parte della Pm di disciplinare il traffico nella Piazza Mons. Cataldo Naro (già Piazza Madrice), ma anche nell’area antistante la Chiesa Madre dal civ.n.1 all’incrocio con la via Dell’Immacolata, interessata allo svolgimento delle attività e delle manifestazioni senza con questo apportare modifiche al piano viabile, né pregiudizi alla libera circolazione. In particolare, è stata prevista la chiusura al traffico veicolare ed il divieto di sosta della Piazza Mons. Naro (già Piazza Madrice) area antistante la Chiesa Madre dal civ.n.1 a inc. via Dell’Immacolata dal 17 giugno al 13 luglio dalle ore 08,00 alle ore 13,00 (con esclusione dei giorni di sabato e domenica). Inoltre nei giorni 28 Giugno, 5, 12 Luglio dalle ore 19.00 alle ore 22.00. Prevista anche la chiusura al traffico veicolare ed il divieto di sosta della Piazza Mons. Naro (già Piazza Madrice) dalle ore 19,00 alle ore 23,00 per il 13 luglio.