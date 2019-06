SAN CATALDO. Don Giosy Cento (nella foto) sarà a San Cataldo. Ad annunciarlo è stato il presidente del Comitato di quartiere Vincenzo Siracusa. In occasione dei festeggiamenti in onore di Sant’Anna patrona del quartiere Pizzo Carano Sant’Anna di San Cataldo giungerà infatti da Roma don Giosy Cento. Giovedì 25 luglio terrà il concerto in onore di Sant’Anna durante la grande veglia. Per don Giosy Cento un gradito ritorno, dopo anni, a San Cataldo. Il presidente del Comitato di quartiere gli ha rivolto la sua gratitudine per aver scelto il quartiere Pizzo Carano Sant’Anna per il suo primo concerto estivo in Scilia. <Certamente sarà un onore poterlo avere tra noi>, ha sottolineato Vincenzo Siracusa. Don Giosy, ha cantato per diversi pontefici in Piazza San Pietro a Roma. L’ultimo concerto a Piazza Armerina in occasione della visita pastorale di Papa Francesco e a Gela presso la comunità di Sant’Agostino guidata da don Pasqualino Di Dio.