SAN CATALDO. Una convenzione con l’Assessorato della famiglia per il sostegno economico alle rette di ricovero per donne vittime di violenza. E’ quella che ha approvato la Commissione Straordinaria del Comune a sostegno delle donne vittime di violenza. Si tratta di un provvedimento alquanto significativo. In precedenza, la Regione Sicilia aveva invitato il Comune di San Cataldo ad adempiere alla stipula delle convenzione con l’Assessorato Regionale della famiglia, delle Politiche sociale del lavoro, per rette di ricovero per le donne vittime di violenza. Considerato che sono a carico dei Comuni le spese di attivazione degli interventi e dei servizi a favore della persona e della comunità, s’è reso necessario sottoscrivere la convenzione con l’Assessorato della famiglia e stipulare convenzioni con le strutture di accoglienza. Da qui la stipula che consentirà al Comune di convenzionarsi con l’Assessorato delle Famiglia e delle Politiche Sociali su una materia alquanto delicata come quella della violenza sulle donne.