SAN CATALDO. S’è concluso ieri presso il Palazzetto dello Sport ” P. Maira” il VI torneo sportivo di calcio a 5 “L’abbraccio della Speranza”. Il torneo di quest’anno è stato intitolato “La festa dei campioni” ed è stato organizzato dalla Pastorale Giovanile cittadina. Un evento che, al di la dei risultati sportivi che si sono registrati in campo, ha costituito, come hanno fatto rilevare gli organizzatori, una bellissima esperienza di sport e amicizia. Nella finale per il terzo e quarto posto, per la cronaca, la Dueottozero ha superato Cristo Re 3-0 a tavolino. Nella finale per il primo posto invece Avanti Cristo (Madrice) ha superato 4-3 l’Atalanta (Oratorio) al termine di un match molto intenso ed equilibrato. Capocannoniere del torneo è stato Santaera con 20 gol realizzati.