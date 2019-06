Agonismo garantito dai 65 nomi iscritti al 6° round Campionato Siciliano l’8 e 9 giugno in provincia di Caltanissetta, che si contenderanno il punteggio regionale con coefficiente 1,2. tre le manche per la gara organizzata da Passione & Sport in collaborazione con l’Automobile Club Caltanissetta ed il patrocinio del Comune di Milena. Sabato 8 le verifiche

Milena (CL), 7 giugno 2019 – La prima conferma che arriva dal 2° Slalom del Vallone, è la garanzia di accese sfide per l’aggiudicazione dei puti del 6° Round di campionato Siciliano che vanta il coefficiente di moltiplicazione di 1,2. Sono 65, tutte di elevato livello, le presenze confermate alla competizione organizzata da Sport & Passione che si svolgerà a Milena in provincia di Caltanisetta nei giorni 8 e 9 giugno. La gara è il 6° round di Campionato Siciliano conta sull’efficace patrocinio del Comune di Milena e la collaborazione dell’Automobile Club Caltanissetta. Le previsioni meteo favoriranno l’arrivo del grande pubblico ad assiepare i 2.890 metri della Strada Provinciale 24 alle porte del caratteristico ed accogliente comune nisseno. Tredici le postazioni di rallentamento per i concorrenti, con una distanza tra le temute barriere di birilli ciascuna di 12 metri. Gli organizzatori di Passione & Sport hanno confermato di aver ricevuto tutte le autorizzazioni necessarie per il regolare svolgimento della competizione ed hanno espresso gratitudine verso tutti gli organi preposti per la disponibilità e la collaborazione affinché la gara trovasse un nuovo spazio in calendario in tempi brevi dopo il rinvio dello scorso aprile per minaccia meteo.

Il giovanissimo messinese Emanuele Schillace presente per risaldare le leadership regionale sulla Radical SR4 Suzuki affidata alle cure di papà Franco. Il portacolori T.M. Racing arriva da ben 4 successi e la soddisfazione del primo siciliano al tricolore di Torregrotta, si pone come avversario di riferimento. Pronto a sferrare un deciso attacco ci saranno diversi accreditati piloti come, i trapanesi Nicolò Incammisa, portacolori Trapani Corse su Radical, il catanese Mirko Pugliara sul prototipo “Trovato”, il il giovane ed esperto modicano Giuseppe Medica sulla versione Prosport della Radical, Simone Di Pietro anche lui sulla biposto inglese, poi il saccense Antonino Di Matteo su Gloria C8 Suzuki ed Eugenio Bellotti su Formula Gloria. Un lotto di sportscar che punterà dritto al vertice della classifica ottenuta al meglio delle tre manche di gara. Giocano in casa per i colori del Motor Team Nisseno due esperti degli slalom come Giuseppe Dell’Utri che sarà al volante della Fiat 126 in versione silhouette e l’esperto Maurizio Anzalone sulla Renault Clio RS in versione gruppo E1, con cui ha la categoria nel mirino, anche se l’alfiere Catania Corse Modesto Sollima su Peugeot 205 come Calogero Sollima, e l’etneo portacolori Giarre Corse Giuseppe Sparti, promettono battaglia, come Alfio Messina anche lui su Renault Clio. In gruppo Speciale sarà occasione ghiotta per il messinese Tony Maiorana su Fiat X 1/9 poter avvicinare la vetta di classe, come per Salvatore Polizzi su Fiat 500 in classe 1. Molto affollato il gruppo A dove in classe 1600 in cerca di rimonta ci sarà il pattese di CST Sport Bruno Costantino su Opel Corsa GSI. Ci sarà il tenace nisseno Roberto Lombardo in gara test con la Peugeot 106, ma il nisseno di FR Motorsprt Jerry Pio Mingoia su Renault Clio come Michelangelo Schillaci e Calogero Cassenti garantiscono le sfide di vertice. Numeroso anche il gruppo N dove cercheranno spazio i protagonisti della classe regina da 2000 cc, tra cui Gaetano Perrera e Giuseppe Fantauzzo sulle Renault Clio o Pietro Ganci su Peugeot 206.

Il ricco programma della due giorni motoristica milocchese prevede sabato 8 giugno le consuete operazioni di verifica tecnica e sportiva per i piloti e le rispettive vetture, dalle 15.00 alle 19.00 nei locali e nel piazzale antistante ‘Il Chiosco’ in corso Pietro Nenni, a Milena. Domenica 9 giugno il clou della kermesse motoristica con le tre manche di gara cronometrata, precedute da una salita di ricognizione con le auto da corsa, dalle 9.00. Al termine verranno redatte le classifiche. A coordinare lo Slalom del Vallone, sarà l’esperto direttore di gara Michele Vecchio. La cerimonia di premiazione chiuderà il weekend motoristico nisseno, ospite nella centrale piazza Garibaldi, a Milena.