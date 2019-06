MUSSOMELI. Giovedì 6 giugno presso la palestra comunale di via Madonna di Fatima, la Leonardo’s Ensemble del 1° Istituto Comprensivo “Leonardo Da Vinci”, diretto dalla dirigente prof.ssa Valeria Vella, ha concluso le attività musicali dell’anno scolastico. L’orchestra, guidata dai professori Assunta Catalano, Floriana Gallo, Daniele Priolo e Salvatore Scibetta e il corpo di ballo seguito da Mariangela Mistretta che ne ha curato le coreografie, hanno messo in scena, proponendo al numeroso pubblico presente per l’occasione uno spettacolo tratto dal celebre musical Grease. Alla fine dell’esibizione ha preso la parola la vicaria dell’istituto, l’insegnante Maria Carmela Callari, la quale ha evidenziato come questo evento mette ancora una volta in risalto l’ottimo lavoro svolto dai docenti di strumento musicale e dai ragazzi della Leonardo’s Ensemble che continuano la propria tradizione musicale dopo aver ottenuto parecchi primi premi in diversi concorsi musicali nazionali ed essersi esibiti al Teatro Massimo di Palermo, al conservatorio di musica del capoluogo siciliano e a Roma durante l’udienza generale di Sua Santità Papa Francesco. Agli alunni, ai quattro docenti di strumento musicale e alla coreografa Mariangela Mistretta sono stati fatti i complimenti dal presidente del consiglio di istituto e del consiglio comunale di Mussomeli dott. Gero Valenza, dall’assessore Seby Lo Conte, dalla presidente della Pro Loco Zina Falzone e dalla signora Antonina Catania in qualità di rappresentante dei genitori. Un ringraziamento, inoltre, va ai genitori degli alunni dell’orchestra che, a conclusione della serata, hanno offerto un rinfresco a tutti i presenti.