PLERMO – Grave incidente stradale in via Leonardo da Vinci, nei pressi di piazzale Einstein. Un giovane – C.B.C. di 38 anni – è finito con lo scooter sotto un tram, rimanendo incastrato tra i binari. Ferito gravemente, è stato trasportato in “codice rosso” all’ospedale Villa Sofia. Ha subìto diverse lesioni. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco per liberarlo dal mezzo pubblico. Hanno dovuto sollevare il tram di pochi centimetri per inserire delle travi che lo tenessero sospeso sulla parte anteriore. Ancora da accertare la dinamica. Da una prima ricostruzione pare sia stato tamponato da un’auto e poi, sia finito sotto il tram. La linea tranviaria è rimasta interrotta per un’ora circa. Indagano i vigili della sezione Infortunistica. (di Arianna Rotolo, fonte palermo.repubblica.it)