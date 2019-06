MUSSOMELI – Anche quest’anno si è giunti all’annuale appuntamento che conclude le attività didattiche della scuola dell’infanzia di Via Madonna di Fatima. Il tema scelto per la performance di fine anno è stato la multiculturalità; il titolo “Le danze nel mondo”, è stato un approccio concreto all’incontro con l’altro attraverso una modalità espressiva ricca di significati e codici:” La Danza”. Le coreografie proposte sono state semplici ma di grande effetto per il tripudio di colori dei costumi tipici delle varie nazionalità. I piccolini della Sezione Primavera, come negli anni passati, si sono esibiti con spontaneità e dolcezza con un simpatico Rock’ N’ Roll. I bambini della scuola dell’Infanzia si sono esibiti per fascia d’età; i 3 anni sulle note di una danza africana; a seguire i bambini di 4 anni che come indiani e cowgirl sono stati protagonisti di balli country. Le sezioni dei 5 anni hanno rappresentato danze tradizionali come il sirtaki, la quadriglia, e la danza orientale. La festa si è conclusa con un grande girotondo sulle note della famosa canzone di M. JacKson: “WE ARE THE WORD”.