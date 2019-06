MUSSOMELI – Poco dopo le 9,30, in contrada Bosco, sulla strada provinciale che conduce ad Acquaviva Platani, nei pressi della Madonna del Riparo, una microcar, di cui si sconosce, allo stato attuale, le generalità del conducente, si è improvvisamente capovolta. Sul posto sono arrivati , il 118, i Vigili del fuoco, i vigili urbani ed i carabinieri per i rilevamenti e gli interventi del caso. Sembra che la circostanza non abbia avuto conseguenze gravi.