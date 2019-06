MUSSOMELI – In una nota del “Virgilio”, il dirigente scolastico Prof. Calogera Genco informa che : “In ottemperanza alle norme contenute nelle Disposizioni ed Istruzioni per l’attuazione delle iniziative cofinanziate dai FSE/FESR 2014/2020 e nel Regolamento (CE) nr. 1083/2006 e nr.1828/2006 relativo alle azioni informative e pubblicitarie in ordine agli interventi finanziati con FSE/FESR, a conclusione dei percorsi progettuali, COMUNICA che, presso questa Istituzione Scolastica, sono state realizzati i seguenti progetti: ALTERNANZA IN EUROPA– 10.2.5- FSE PON-SI-2017-79-CUP: B64C17000220007 PROFESSIONALI IN ALTERNANZA– 10.6.6A-FSE PON-SI-2017-124-CUP: B84C1700027000; VIVERE L’EUROPA IN EUROPA: LA CITTADINANZA EUROPEA 10.2.2A-FSE PON-SI-2018-119-CUP B87I1700058000: ARTE, NATURA E CULTURA NEL VALLONE– 10.2.5A-FSEPON-SI-2018-40- CUP B85B18000370006. Destinatari dei suddetti moduli sono stati gli studenti dell’Istituto, con particolare riferimento a quelli più deboli, svantaggiati, diversabili e a rischio dispersione. I citati progetti, pur nella varietà dei contenuti, hanno avuto come finalità la valorizzazione delle capacità e delle abilità dei corsisti, e la promozione del successo formativo, le pari opportunità e l’inclusione sociale. Le attività sono state svolte in orario extracurricolare. Tutti i moduli sono stati gestiti da esperti e tutor interni specializzati sulle predette tematiche, selezionati con appositi bandi .I corsi sono stati realizzati attraverso metodologie innovative, comprese le tecnologie informatiche, ed hanno suscitato un vivo interesse negli alunni partecipanti. Tutti hanno ampliato le conoscenze possedute ed hanno sviluppato specifiche competenze. I moduli sono stati realizzati anche in collaborazione con i partner del Territorio.La valutazione delle classi interessate, operata in sede di scrutinio finale, – anno sc. 2018/2019 – ha evidenziato una ricaduta didattica positiva per gli alunni che hanno frequentato i moduli FSE. Durante lo svolgimento delle attività, per la piena realizzazione del Piano Integrato, sono state realizzate azioni di sensibilizzazione, pubblicizzazione e disseminazione attraverso manifesti, locandine, foto e video. A fine attività, così come previsto dai Piani progettuali, sono state organizzate manifestazioni finali, aperta alle famiglie e al territorio, per la condivisione delle attività svolte e del materiale prodotto. E’ stato altresì realizzato il progetto TECNOLOGIA E LABORATORIALITÀ- 10.8.1.B2-FESRPON-SI-2018-151- CUP B82H17000720006, che ha consentito di creare e/o di potenziare i laboratori dell’IPSASR e dell’IPSEOA”.

