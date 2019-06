Inizia la fase di avvicinamento alla gara organizzata da Top Competition in provincia di Messina il 13 e 14 luglio valida per Trofeo D’Italia Sud e Coppa 5^ Zona. Si potrà aderire fino a lunedì 8.

E’ in fase avanzata il lavoro di Top Competition in vista del 24°Slalom Rocca Novara di Sicilia previsto per il 13 e 14 luglio. Si aprono mercoledì 12 giugno, le iscrizioni alla gara automobilistica che porta in Sicilia la validità per il Trofeo D’Italia Sude per la Coppa Slalom 5^ Zona, oltre a quella per il Trofeo Italiano Femminile e Campionato Siciliano con coefficiente 1,7. Sarà possibile inviare le adesioni fino a lunedì 8 luglio alla gara in provincia di Messina che ritrova il suo centro nel caratteristico comune montano annoverato tra “I Borghi più belli D’Italia”.Un percorso che è un vero diletto per gli specialisti delle sfide in auto tra i birilli, la peculiarità degli slalom, che uniscono ad un tracciato impegnativo e spettacolare, la difficoltà del passaggio tra le postazioni di birilli. Il percorso di gara novarese si sviluppa su 3,3 Km all’ombra delle famose Rocche del caratteristico centro, dove la competizione è sempre molto sentita ed attesa come evento annuale delle attività estive di un comune che ha saputo rivalutare appieno e rilanciare in ambito internazionale le proprie bellezze naturalistiche, paesaggistiche, culturali, architettoniche e quelle legate a storia e tradizione, grazie all’intraprendenza del Sindaco Gino Bertolami e dell’intera Amministrazione Comunale.