Le Pro Loco di Acireale ed Acquaviva hanno portato la tradizione siciliana all’”Infiorata delle Pro Loco d’Italia” e all’”Infiorata di Roma” in corso di svolgimento oggi, nella capitale, di fronte alla Basilica di San Pietro, in via della Conciliazione ed in piazza Pio XII. Le due Pro Loco isolane hanno realizzato due dei sedici quadri allestiti,da volontari provenienti da dieci diverse regioni; complessivamente misura oltre 800 mq l’area delle composizione che sono declinate con molteplici tecniche, in rappresentanza delle tradizioni delle singole regioni coinvolte.

“Ripetiamo la collaborazione avviata lo scorso anno, proponendo una spettacolo che alla tradizione dell’Infiorata di Roma, aggiunge il fascino delle infiorate regionali per un evento unico nel suo genere” sottolinea il presidente dell’Unione Nazionale delle Pro Loco e del comitato siciliano, Antonino La Spina.

La Pro Loco di Acireale ha dedicato il quadro a “San Sebastiano, il guerriero”; l’opera è stata realizzata dall’associazione culturale Coriandolata®, con una tecnica proprietaria con coriandoli monocromatici accessi e sabbia vulcanica dell’Etna (la coriandolata ®). Presenti a Roma, il presidente della Pro Loco Acireale, Guglielmo Paradiso, e gli artisti acesi dell’associazione Coriandolata: Camillo Di Maria, Daniele Lorenzon, Annalisa Liotta, Francesca Laudani, Valeria Castorina, Miriana Raciti, Federica D’Agostino.

La Pro Loco Acquaviva Platani (Sicilia), invece, ha realizzato la composizione intitolata “Santo Crocifisso, Patrono di Acquaviva Platani”, realizzata con pennelli artistici di legno e breccia colorata.

La manifestazione frutto dello sforzo organizzativo sostenuto, anche quest’anno, dall’Unione Nazionale delle Pro Loco d’Italia e dalla Pro Loco di Roma Capitale. L’ “Infiorata Storica di Roma” è un evento ideato e promosso dalla Pro Loco Roma Capitale, con il patrocinio di Regione Lazio e Municipio Roma I Centro.