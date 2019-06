Maggio, mese di fiori d’arancio. E anche di spese: secondo quanto emerge da uno studio dell’Osservatorio Prezzi della Federconsumatori, nel 2019 un MATRIMONIO con 100 invitati puo’ costare da 37.418,50 Euro a 63.874,00 Euro, tra l’1% e il 2% in piu’ rispetto al 2018. Stando ai dati dello studio, l’abito da sposa parte dai 3 mila e arriva fino a 7 mila euro, il bouquet dai 250 ai 720 euro e via via il pranzo tradizionale dai 16 mila ai 22 mila euro.

Cominciano a diventare proibitivi anche le spese ad esempio per la torta, che varia da 425 a 865 euro, nonche’ per la lingerie della sposa: per essere eleganti anche la prima ‘notte’ si spendono dai 232 ai 575 euro. Le fedi spaziano dai 570 ai 1.600 euro mentre per il servizio fotografico dai 2.500 ai 3.500 euro. Calano le possibilita’ per il viaggio di nozze: si dedica a questa voce di spesa dai 3.900 agli 8.000 euro. L’importo varia a seconda del luogo in cui si svolge la cerimonia e alla tipologia di festeggiamento scelto e del grado di sfarzosita’. Costi che possono risultare proibitivi: per questo chi sceglie il “classico” MATRIMONIO e’ spesso costretto a chiedere un prestito. Visto il forte ammontare della spesa, e anche alla luce del maltempo che non smette di colpire il nostro Paese, sta crescendo la tendenza a sottoscrivere apposite polizze per coprire l’evento da possibili annullamenti: rischiare di perdere somme considerevoli come quelle appena descritte sarebbe infatti improponibile. Una soluzione alternativa che sta prendendo piede negli ultimi anni, inoltre, e’ quella di partire per un viaggio da sogno e tornare sposati.