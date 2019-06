Ben quattro titoli regionali specialità cross country per il Team Race Mountain, conquistati nella prova unica svoltasi a Mussomeli ai piedi del Castello Manfredonico.

Il Team diretto da Gerlando Scrofani e’ il Team Siciliano che ha conquistato più titoli di specialità, inoltre ha dominato la classifica assoluta sia in campo femminile che in quello maschile, insomma un grande dominio per questo giovane Team.

A dominare la classifica assoluta maschile è stato l’under 23 Andrea Virga che non avuto rivali ed ha affrontato il percorso con grande scioltezza e padronanza, staccando gli avversari fin dal primo giro.

Stessa situazione nella gara femminile, vinta da Nina Gulino che ha ostentato una bella forma atletica.

Titolo vinto anche dallo Junior Emanuele Spica, la giovane promessa siciliana fa suo anche questo titolo.

Infine ha conquistato il suo primo titolo regionale la giovane biker Nissena, Flavia Mangione, che si conferma la più forte della categoria esordienti.

Bene anche Vincenzo Risplendente secondo nella categoria esordienti, Salvatore Lo Monaco e Manuel Oddo entrambi terzi, rispettivamente nella categoria Junior ed under 23