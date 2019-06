CALTANISSETTA – Stefano Lo Pinzino “torna” a Caltanissetta. La Pro Nissa nelle scorse ore ha chiuso l’accordo con il portiere, classe ’89, che ha militato in passato nell’Ennese, nella Nissa Futsal e nel Melilli. Con la maglia della storica Nissa Futsal vinse una Coppa Italia di C1 nella finale di Regalbuto contro M&M Futsal (l’attuale Meta Catania); in quella occasione fu il vero protagonista, neutralizzando ben tre rigori. Per lui un gradito ritorno per elevare ulteriormente il livello qualitativo della batteria dei portieri che comprende i riconfermati Calogero Avanzato e il giovane Carmelo Di Proietto che nella scorsa stagione, nelle occasioni in cui è stato chiamato in causa, si è ben comportato.